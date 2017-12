Morador de rua morre após ser baleado em Belo Horizonte Um adolescente, ainda não identificado, que morava nas ruas de Belo Horizonte, foi baleado na madrugada de sexta-feira, no bairro São Gabriel, região nordeste da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de hoje, após passar por uma cirurgia para retirada das balas no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O adolescente era conhecido na região por vagar pela vizinhança atrás de alimento e de objetos que poderia vender para conseguir dinheiro. Assim como na série de casos semelhantes ocorridos em São Paulo, na capital mineira, nas últimas três semanas, a policia registrou quatro ocorrências de agressão contra moradores de rua. Segundo informações dadas pelo próprio adolescente à polícia no momento em que recebia atendimento médico, um veículo Gol se aproximou do local onde ele dormia - dentro de uma Kombi abandonada no bairro - e um dos ocupantes disparou cerca de cinco tiros em sua direção. Depois de ser atingido, o jovem morador de rua, que aparentava ter 16 anos, conseguiu pedir ajuda aos moradores da região que acionaram o resgate. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos que ocupavam o veículo.