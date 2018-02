Moradora de rua grávida é assassinada em Maceió

Uma moradora de rua, conhecida por 'Lu', foi assassinada a pedradas, na madrugada desta segunda-feira, 1 , no jardim da Associação dos Aposentados e Pensionistas em Comunicações, na região central de Maceió. De acordo com a polícia, a vítima estava grávida de sete meses e o bebê também não resistiu.

Policiais de uma equipe da Radiopatrulha estiveram no local e encontraram uma pedra ensanguentada, ao lado da cabeça da vítima, já morta. Eles afirmaram que o suspeito teria fugido de bicicleta e até o momento não tinha sido identificado.

Segundo Everaldo Correia, integrante da diretoria da Associação, moradores de rua costumam usar a casa para pernoitar, mas, quando o dia amanhece, deixam o local, com a chegada dos funcionários. "Por isso, tomamos este susto quando encontramos o corpo desta mulher, banhado de sangue", afirma.

Galega

No bairro do Canaã, na periferia de Maceió, Josefa Maria da Silva, de 40 anos, conhecida como 'Galega', foi assassinada a tiros de pistola, na tarde deste domingo, 28. Testemunhas contaram que o crime teria sido cometido por dois homens, que fugiram de carro. De acordo com a polícia, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

O mês de fevereiro fechou com 122 homicídios, em Alagoas. Somados aos 137 registrados pelo Instituto Médico Legal em janeiro, o número de assassinatos chega a 259 nos dois primeiros meses do ano. A maioria praticada com arma de fogo.