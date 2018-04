Moradores comemoram pedido A Sociedade dos Amigos, Moradores, Comércio e Serviços de Cerqueira César (Samorcc) divulgou ontem na internet um manifesto de apoio à desapropriação solicitada pelo governo municipal para a criação do Parque Augusta, na região central de São Paulo. Paula Rolim, presidente da entidade, afirmou que o cuidado com essa área verde consolida a revitalização em andamento há três anos na Rua Augusta e em seu entorno. "Em uma cidade com trânsito caótico, ter bons restaurantes, segurança e área verde dentro do bairro que moramos é fundamental. E estamos em uma região que passou por um processo de degradação, mas conta com excelente infra-estrutura, temos metrô, boas escolas", disse a presidente da entidade, que defende desde 2003 a criação do Parque Augusta no terreno onde funcionou o antigo Colégio Des Oiseaux, desativado em 1967. A entidade é contrária a novos empreendimentos habitacionais ou comerciais no espaço tombado pelo patrimônio histórico. "Ter um parque aqui na região seria uma conquista histórica para toda a comunidade. Com a poluição em níveis tão altos, nada pode ser melhor do que termos um parque", completou Paula.