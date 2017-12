Moradores da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, relataram a morte de duas pessoas na noite desta quarta-feira, 6, dentro da comunidade. O confronto teria ocorrido na Rua Dois entre policiais e integrantes de uma organização criminosa.

O aviso foi publicado em redes sociais mantidas pelos próprios moradores da região. Um dos grupos relata um total de três mortos, sendo um mototaxista. "Conseguiram acabar com nossa comunidade", disse uma moradora na rede.

Em nota, a Polícia informa que equipes do BOPE e do Batalhão de Polícia de Choque em operação na Comunidade da Rocinha avistaram homens armados na rua dois.

De acordo com o texto, quando os criminosos perceberam a presença dos militares atiraram contra eles. Houve confronto e dois homens ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Foram apreendidas duas pistolas, uma granada e drogas.

Durante o dia, logo após a prisão de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, moradores relataram tiroteio na comunidade, mas a polícia não confirmou a informação. No local, o clima era de apreensão diante da instabilidade no comando do tráfico de drogas. Segundo relatos, o traficante já tinha designado outra pessoa, ainda desconhecida, para ficar no lugar dele.

