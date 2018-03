Moradores de Embu estão sem ônibus nesta segunda-feira Grande parte dos moradores da cidade de Embu, na Grande São Paulo, estão sem transporte coletivo na manhã desta segunda-feira, 24. Nove linhas de ônibus não estão funcionando, pois os itinerários eram cobertos pela Viação Campo Limpo, que foi descredenciada na semana passada devido irregularidades - a empresa foi considerada incapaz, econômica e tecnicamente, de prestar o serviço de transporte à população. As outras empresas, Pirajuçara, Miracatiba, Veneza e Vidazul, se recusam a absorver essas linhas por falta de segurança na região. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) ainda não informou como será resolvido o problema da falta de ônibus. Incêndio No último sábado, um ônibus da Viação Campo Limpo foi incendiado sobre a Ponte Bernardo Goldfarb, na Marginal Pinheiros, próximo à Avenida Francisco Morato. De acordo com a Polícia Militar, o coletivo teria sido retirado da garagem e incendiado por ao menos seis funcionários da empresa que protestavam contra a realização de demissões, após a empresa perder a licença para operar.