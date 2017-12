Moradores de Hortolândia protestam devido a falta d´água Pelo menos 150 moradores do Jardim Esmeralda, em Hortolândia, interior de São Paulo, fizeram um protesto neste sábado, 10, e impediram o trânsito na rodovia Campinas-Monte Mor por pelo menos 30 minutos. Os manifestantes dizem estar sem água há pelo menos uma semana. "É falta de respeito com a gente, água não é luxo, é necessidade", afirmou a dona de casa Maria José Pereira, antes de deixar o bairro para integrar o grupo no protesto. Segundo informação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a pressão do sistema está aquém da capacidade e por isso tem faltado água nos bairros localizados na parte alta da cidade. A companhia não falou em prazo para normalizar a situação.