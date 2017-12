Moradores de Jacareí (SP) fecham rodovia em protesto Cerca de 300 pessoas, moradores da região de Jacareí (SP), interditaram as pistas nos dois sentidos da rodovia Presidente Dutra, altura do Km 168, na noite desta terça-feira. A manifestação aconteceu em conseqüência de um atropelamento ocorrido por volta das 19h30 no local, próximo à rodovia D. Pedro I. Segundo a Polícia Militar de São José dos Campos, a pista sentido Rio-São Paulo já foi liberada. Os moradores reivindicam mais segurança na travessia da pista, com a construção de uma passarela.