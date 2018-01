Dois moradores de rua são mortos a tiros enquanto dormiam no RS

PORTO ALEGRE - Dois moradores de rua foram executados a tiros enquanto dormiam em frente a uma loja de móveis em Porto Alegre na madrugada desta segunda-feira, 25. O crime aconteceu por volta das 4 horas na Rua Alberto Pasqualini, no Jardim Itu-Sabará, zona norte da capital. Um terceiro homem, que também dormia no local, foi baleado e sobreviveu. A vítima está internada no Hospital Cristo Redentor, que não revelou o seu estado de saúde.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, ao menos três homens armados chegaram ao local de carro e atiraram. As vítimas ainda não foram identificada e não há suspeitos do crime.

A polícia trabalha com a hipótese de que o homicídio tenha relação com o tráfico de drogas e que seja um acerto de contas. Imagens das câmeras de segurança em torno do local serão analisadas.