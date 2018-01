Moradores envenenados por substância tóxica jogada em rio Uma substância tóxica, ainda não identificada, foi atirada, na noite desta segunda-feira, no Rio Gabuçu, localizado na região da Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) de Guarulhos, em razão do produto tóxico, moradores da região, principalmente da Rua São Daniel, estão apresentando dificuldade para respirar. Três viaturas do Corpo de Bombeiros e técnicos da Defesa Civil foram ao local para investigar o caso.