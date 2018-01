Moradores protestam contra piscinão na zona Leste de SP Cerca de duzentos moradores da Penha, na zona Leste, estão realizando desde às 8h30 uma manifestação na Avenida Dr. Orêncio Vidigal, perto da Estação Penha do Metrô. Esta avenida é paralela à Radial Leste e está interditada na altura da Rua Nence, no entanto, não há prejuízos ao trânsito. O Córrego do Rincão passa pelo local e é o alvo da manifestação dos moradores que são contra a construção, pela Prefeitura, de um piscinão naquela área. Para chamar a atenção das autoridades e, talvez até aproveitando o clima festivo da Copa do Mundo, os manifestantes soltaram rojões durante o protesto.