Moradores reclamam da coleta de lixo em São Paulo Moradores de bairros afastados do centro da cidade de são Paulo reclamam do serviço de recolhimento de lixo do município. A população da Freguesia do Ó e do Jardim das Graças tem de conviver com o lixo que fica abandonado pelas ruas durante semanas. Muitas vezes, os dejetos só saem das calçadas com a força das chuvas, aumentando o risco de enchentes nas regiões. Além dos moradores, comerciantes e donos de restaurantes atentam para a necessidade da limpeza, já que o lixo atrai insetos e bichos, traz mau cheiro e afasta os clientes, com mostra a reportagem da Rádio Eldorado.