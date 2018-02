Moradores são tirados de casa por novos deslizamentos em SC

Moradores de um condomínio de Palhoça, em Santa Catarina, tiveram que sair de casa por novos riscos de deslizamentos. As chuvas que atingiram o Estado durante toda a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, 16, causaram novos transtornos. A cidade mais afetada foi Palhoça, onde os bairros Frei Damião, Ponte de Imaruí, Flor de Nápoles, Pedra Branca, Eldorado, Centro, Rio Grande e Brejarú ficaram alagados. No Passa Vinte, 32 apartamentos de um condomínio residencial foram evacuados, por medida de segurança, por conta de deslizamentos. As famílias foram abrigadas em salões de festa do local. Em Bela Vista, uma pedra ameaçava cair sobre outras residências. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil. Veja também: MP investiga denúncia de roubo a doações em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas No Morro do Baú, no município de Ilhota, a Defesa Civil suspendeu todas as ações de desobstrução de ruas, reconstrução e busca de vítimas fatais. Em São José, a chuva provocou alagamentos nos bairros Sertão do Imaruim, Forquilhinha e Picadas do Sul. O mesmo problema também foi registrado na rua Santana, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz; e no bairro Salseiro, em Itajaí. Pelo menos oito bairros foram afetados pelas chuvas fortes em Joinville, onde, conforme informações repassadas à Defesa civil pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar Ambiental, deixando pessoas desabrigadas e desalojados. Não há registro de feridos. De acordo com a Defesa Civil, continua chovendo nessas regiões. As chuvas também causaram transtornos aos motoristas que trafegavam pelas rodovias estaduais. Uma queda de barreira interditou totalmente a Rodovia SC-416, entre a região de Jaraguá e Pomedore. A mesma situação se encontra o trecho entre o centro e o norte da ilha de Florianópolis na Rodovia SC-401. Já a Rodovia SC-438 está com tráfego em meia pista no trecho entre Bom Jardim e Lauro Muller. Atualizado às 14h15 para acréscimo de informações