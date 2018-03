Moradores se assustam e DPs ficam vazios Os moradores do Morumbi viram o confronto entre as Polícias Civil e Militar alterar a rotina tranqüila. A ex-professora Miriam Ferraz perdeu um compromisso de trabalho. "Se acontecer alguma coisa comigo, quem eu chamo? A polícia? Qual?", questionou. O mesmo sentimento de insegurança tem a caseira Francisca Rocha, que trabalha há 17 anos no bairro. "Eu me sinto mais segura em Paraisópolis, onde moro, do que em uma mansão no Morumbi." No 34.º e no 89.º Distritos Policiais, ambos no Morumbi, no meio da tarde de ontem, os balcões ficaram às moscas. Ninguém foi aos distrito prestar queixa ou registrar boletins de ocorrência. Os policiais de plantão acompanharam o confronto pela televisão. No 34.º DP, eles vibraram quando assistiram pela televisão a um tenente da PM levando um tapa na cabeça de um policial civil.