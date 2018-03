Moradores sentem tremor de terra em Caxias do Sul-RS

SÃO PAULO - Moradores de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sentiram um tremor de terra, nesta segunda-feira, 18, por volta das 23 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o abalo foi percebido nos bairros Pôr do Sol e Pioneiro.

Equipes da corporação realizaram na manhã desta terça-feira, 19, vistoria nos locais indicados pelos moradores, onde foram constatadas fissuras nas residências. Os bombeiros informaram que as estruturas das casas não foram afetadas.

A estação do departamento de Sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP), localizada no Parque Estadual do Caracol, a cerca de 50 quilômetros de distância de Caxias do Sul, não registrou nenhum abalo.