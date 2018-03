Morales pede, mas petista descarta cargo na ONU

Reverenciado pelos participantes da 40.ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados, ontem, em Foz do Iguaçu, e lançado candidato à Secretaria-Geral das Nações Unidas pelo presidente da Bolívia, Evo Morales, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou, mais uma vez, qualquer pretensão no cargo.

"Se virar moda presidente de países presidirem a ONU, daqui a pouco os Estados Unidos estão disputando, além do conselho de segurança, também o controle das Nações Unidas e aí ficará tudo mais difícil", disse.

Lula também descartou qualquer possibilidade de assumir cargo na União de Nações Sul-Americanas (Unasul). "Já me dou por contente por ter sido presidente do Brasil." A reunião foi a última de âmbito internacional em que o presidente participou - marcada por elogios dos demais participantes.