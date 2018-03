Morre 8ª vítima de tragédia com ônibus em SC Nélida Rivalko Stand, de 62 anos, morreu ontem no Hospital Regional de São José (SC). Ela é a oitava vítima fatal do acidente com um ônibus de turismo argentino, ocorrido no domingo, em Rancho Queimado. Duas pessoas seguem internadas. O motorista Daniel Meza, de 25 anos, foi preso e levado para a delegacia de Santo Amaro da Imperatriz.