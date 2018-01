Morre a 11ª vítima do acidente com ônibus em Mamborê

CURITIBA - Morreu neste domingo, 10, a 11ª vítima do acidente do acidente que envolveu um ônibus na rodovia BR-369, em Mamborê (PR), a 490 quilômetros de Curitiba, na madrugada de sábado, 9. Jeferson Leandro Silva Santos estava internado na Santa Casa de Campo Mourão e não resistiu aos ferimentos. Até o final da tarde, outras seis pessoas permaneciam internadas, sendo três em estado grave. No total, o acidente deixou 23 feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter sido provocado por uma tentativa de assalto, conforme relatos de testemunhas.

Segundo informações da imprensa local, o ônibus da empresa Manobra Turismo, placas ACB 9964, de Dracena (SP), seguia de Presidente Prudente a Foz do Iguaçu, mas foi abordado por assaltantes quando transitava próximo à comunidade Pensamento.

Na tentativa de escapar da abordagem, feita em um veículo, o motorista chegou a ser atingido por um tiro, perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore que estava na lateral da pista contrária.

A Polícia Civil já abriu inquérito para iniciar as investigações e ainda não há registro de prisão de algum suspeito.