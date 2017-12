Morre a 9ª criança vítima de incêndio de creche em Janaúba

Uma das crianças internadas desde o incêndio criminoso da creche Gente Inocente, em Minas Gerais, morreu na madrugada desta segunda-feira, 9. Mateus Felipe Rocha Santos, de cinco anos, era atendido no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Ele faleceu por volta das 4 horas da manhã, conforme a assessoria da Prefeitura de Janaúba, onde aconteceu a tragédia. Até então, o menino estava estabilizado em estado grave, segundo boletim médico.

Mateus é a 10ª vítima fatal - a 9ª criança - do ataque da manhã de quinta-feira, 5, na cidade do norte de Minas Gerais. Uma professora faleceu, com mais de 90% do corpo queimado, ao tentar resgatar os alunos.

Com o vigia Damião Soares dos Santos, que ateou fogo na creche, o total de mortos chega a 11. Mais de 20 feridos permanecem internados em hospitais de Janaúba, Montes Claros e Belo Horizonte. O estado de ao menos 12 deles é considerado gravíssimo.