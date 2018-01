Morre a jornalista e escritora Scarlet Moon, ex-mulher de Lulu Santos

RIO - A jornalista e escritora Scarlet Moon de Chevalier, de 62 anos, morreu na madrugada de desta quarta-feira, 4, em sua casa no Rio. Há três anos ela sofria da Síndrome de Shy-Drager, uma doença degenerativa. O velório será nesta manhã no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul da capital fluminense. Segundo a família, o corpo será cremado.

Scarlet, que também trabalhou como atriz, é ex-mulher do cantor e compositor Lulu Santos. Ela deixa três filhos, de relacionamentos anteriores, e dois netos.

A autora dos livros "Dr. Roni e Mr. Quito" (biografia do irmão Ronald de Chevalier, o Roniquito, figura conhecida no Rio nos anos 60 e 70 do século passado) e de "Areias escaldantes", assinava, desde 1996, a coluna "Abalo", do caderno Zona Sul do jornal O Globo.