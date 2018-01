Morre a jornalista e escritora Teresa Urban

Morreu aos 67 anos, na noite dessa quarta-feira, 26, a jornalista e escritora Teresa Urban, especializada em meio ambiente. Ela estava internada na UTI do Hospital Vita, em Curitiba, desde a madrugada de terça-feira, 25, quando sofreu um infarto.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Teresa foi correspondente de O Estado de S. Paulo em Curitiba, onde nasceu. Ela também trabalhou no Jornal do Brasil, na revista Veja e nos jornais Voz do Paraná e Folha de Londrina, onde foi diretora de redação.

Escreveu mais de 20 livros e dedicou-se à causa ambiental. No livro Missão (quase) Impossível, da Editora Fundação Peirópolis, Teresa traçou um histórico do movimento ecológico brasileiro.

O corpo da jornalista será cremado na tarde desta quinta-feira, 27.