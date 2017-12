Morre bebê resgatado em prédio que desabou em Aracaju

O bebê Ítalo Miguel, de 11 meses, morreu depois de ter sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros dos escombros do prédio que desabou na rua Poeta José Sales Campos, no bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju, na madrugada do sábado. Ele era filho do servente de pedreiro, Josevaldo da Silva, 24 anos, que pediu permissão ao dono do prédio para passar o final de semana com a família, que reside no interior, pois estava com saudades de todos. Além do bebê, estavam no prédio Josevaldo, a mulher dele, Vanice de Jesus, 31 anos, e outra filha do casal, Ane Gabriele, de oito anos. Eles estão internados no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

O resgate da família do servente de pedreiro durou 34 horas e mobilizou centenas de pessoas - dentre elas, Corpo de Bombeiros, Força Nacional, Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Polícia Militar e as Defesas Civis do Estado e do município de Aracaju e empresas de construção civil que cederam equipamentos e máquinas.