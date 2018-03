Morre criança que caiu em balde em Guarulhos Uma menina de um ano e três meses morreu na tarde de quinta-feira, 5, depois de cair dentro de um balde com água, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu na quarta-feira, na casa da família da vítima, que fica no bairro Bela Vista. Os pais não viram quando a criança se debruçou no balde que era usado para limpeza. A mãe estendia roupa no momento da queda. Quem percebeu que a menina se afogava foi o irmão, que correu e avisou o pai. Ela foi levada em estado grave ao Hospital da Criança, mas não resistiu.