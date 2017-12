Morre em Salvador jovem baleada no carnaval A violência no carnaval de Salvador deste ano vitimou neste domingo, 4, a jovem de 21 anos Deise Santos, que estava internada há 15 dias, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Santos. Deise foi baleada no pescoço, logo após outro tiro de revólver atingir José Cruz, que morreu na hora. Os disparos aconteceram na madrugada da terça-feira de carnaval, durante o desfile do Pipocão, idealizado pelo cantor Carlinhos Brown. O Pipocão era uma alternativa para pessoas que estavam sem bloco para sair na festa. A polícia apurou que a briga foi entre o autor do disparo Ednaldo Machado e José Cruz, mas Deise, que estava com duas amigas, também foi atingida. Machado foi preso em flagrante e espera julgamento no Presídio Salvador. As informações são do site ibahia.