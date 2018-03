Foi cremado ontem em São Leopoldo o corpo do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Pelotas Bernardo de Souza (PPS). O ex-parlamentar morreu na quarta-feira, aos 68 anos. Ele sofria de uma doença degenerativa diagnosticada em 2005 e estava internado desde o início do mês com infecção pulmonar e renal.