Morre ex-deputado estadual Benedito Lago

Morreu na segunda-feira o advogado e ex-deputado estadual Benedito Lago, irmão do ex-governador do Maranhão Jackson Lago. Benedito enfrentava um câncer de pulmão havia dois meses e passava por sessões de quimioterapia. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A causa da morte foi uma pneumonia agravada por seu estado de saúde. Benedito tinha 74 anos. Foi deputado estadual pelo PDT por duas vezes e chegou a concorrer a prefeito da cidade maranhense de Bacabal, seu reduto político.