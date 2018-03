Morre ex-prefeito de Palmeira dos Índios

O ex-prefeito de Palmeira dos Índios, no sertão do Estado, Albérico Cordeiro (PTB), e dois assessores morreram na tarde de sexta-feira após acidente de carro em um trecho da AL-101 Sul, no município de Coruripe, a 130 quilômetros de Maceió. Segundo familiares, Cordeiro tinha ido visitar o terreno do estaleiro que será instalado no município e morreu quando era levado para Maceió. Os assessores Antônio Dácio Medeiros da Costa e Telma Régia Loureiro (grávida de cinco meses) morreram no hospital de Coruripe. O motorista escapou.