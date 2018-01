Morre mais uma vítima de explosão em prédio Morreu ontem a segunda vítima da explosão de um botijão de gás que destruiu parcialmente um prédio no centro do Rio, na semana passada. Tânia Santiago dos Santos, de 49 anos, estava internada com fratura na tíbia e queimaduras. Ela é irmã de Renato Santiago dos Santos, de 46, que teve 85% do corpo queimado e morreu anteontem.