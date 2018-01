Morre menino de 3 anos vítima de acidente provocado por motorista embriagado no Recife

O menino Miguel Arruda da Motta Silveira Neto, de 3 anos e 11 meses, vítima de acidente de trânsito morreu na tarde dessa segunda-feira, 27, no Hospital Santa Joana, no Derby, área central do Recife (PE).

Ele foi internado no domingo, 26, na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, em estado grave, instável e em coma decorrente de trauma craniano após colisão provocada por um motorista embriagado, no cruzamento da Estrada do Arraial e da rua Cônego Barata, na zona norte do Recife.

Por meio de nota, o Hospital Santa Joana informou que o menino morreu às 14h50 dessa segunda-feira, 27, e permaneceu em estado gravíssimo durante todo o período de internação.

Segundo o hospital, o garoto foi 'submetido de imediato à procedimento neurocirúrgico, além de medidas clínicas para estabilização do quadro', mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira, o pai do menino, o advogado Miguel Arruda da Motta Silveira Filho, de 46 anos, permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI)do Hospital Santa Joana Recife, sedado por necessidade terapêutica, recebendo ventilação mecânica, apresentando sinais de estabilidade dos demais sistemas orgânicos nas últimas 24 horas.

De acordo ainda com o último boletim médico, a irmã do garoto, Marcela Guimarães Motta Silveira, de cinco anos, que também se feriu durante a colisão, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Santa Joana, em estado grave, instável, em coma, recebendo ventilação mecânica invasiva e sedação contínua.

Os velórios e enterros da advogada e funcionária do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Maria Emília Guimarães, e do filho dela, Miguel Arruda da Motta Silveira Neto, aconteceram no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, por volta das 20h30 desta segunda-feira.

A babá Roseane de Brito Souza, de 35 anos, que morreu vítima do acidente, foi velada no município de Aliança, na Zona da Mata Norte do estado, na tarde dessa segunda-feira. O enterro ocorreu no cemitério da cidade.

Na audiência de custódia no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano (TJPE), o juiz Luiz Carlos Vieira decidiu pela prisão preventiva do estudante de Engenharia Civil, João Vitor Ribeiro de Oliveira, de 25 anos, autor do acidente.

Ele vai responder pelos crimes de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e lesão corporal gravíssima.

João Vitor Ribeiro de Oliveira foi levado para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel)- Abreu e Lima (PE).