Morre motorista que matou romeiros em PE O motorista do Fiat Uno que atropelou e matou sete romeiros na madrugada de anteontem, o comerciante Hugo Firmino da Silva, de 33 anos, morreu na madrugada de ontem no Hospital da Restauração, no Recife. Firmino dirigia em alta velocidade e estaria embriagado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando atingiu um grupo de devotos que ia, a pé, de Igarassu, na região metropolitana, até o Morro da Conceição, na zona norte da capital, local que concentra as homenagens a Nossa Senhora da Conceição.