Morre no Rio ex-chanceler Saraiva Guerreiro

Em nota oficial do Planalto, distribuída no final da tarde, a presidente Dilma Rousseff afirma que "o embaixador Guerreiro foi exemplar defensor da diplomacia multilateral, das relações com os países do sul e dos fundamentos da política externa independente do Brasil". A presidente disse, ainda, ter recebido "com pesar" a notícia.

Em outro comunicado, dirigido pelo Itamaraty à embaixatriz Maria da Gloria Guerreiro, o ministro Antonio Patriota ressalta que o ex-chanceler "chefiou o Ministério das Relações Exteriores em momento de intensa transformação do Brasil e de importantes desafios para nossa política externa". Guerreiro deixa dois filhos, Rosa e Antoine.

Dívida externa. Formado em Direito pela Universidade do Brasil, ainda no Rio de Janeiro, Guerreiro se destacou, no final de sua atividade diplomática, já no governo Sarney, como negociador da dívida externa, num período em que o País já estava em moratória. Sua posição, nessa tarefa, era que o Brasil se adequasse às normas sugeridas pelo Fundo Monetário Internacional - o que acabou prevalecendo.

Nos cinco anos à frente do Itamaraty, Saraiva Guerreiro teve de lidar com os conflitos entre a vizinha Argentina e a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas. Fez também uma histórica viagem de contatos a Angola e Moçambique, em 1980, quando os dois países tinham acabado de se libertar do domínio português.