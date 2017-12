Morre o quarto ocupante de bimotor que caiu no Paraná

CURITIBA - Morreu na tarde de quarta-feira, 7, no Hospital do Trabalhador, o segurança Valdemir Lemos. Ele era o quarto ocupante do bimotor que transportava valores e que caiu na noite de terça, 6, entre Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

O piloto do avião, Carlos Gilberto Mohr, Leandro Uchoa, copiloto e o segurança Vilmar Rodrigues morreram na hora do acidente. Mohr era primo do senador catarinense Paulo Bauer e também comandante da aeronave, modelo PAY2 Cheyenne. Ela havia decolado em Dourados (MS) e seguia para Curitiba. Segundo a Polícia Militar a aeronave foi encontrada às 19h30, no bairro Tranqueira, em Tamandaré.

Conforme as apurações preliminares do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, há indícios de que houve uma tentativa de pouso forçado, pois a área é descampada. "O avião caiu de console (bico) batendo a parte dianteira e a asa direita contra o gramado", disse o major Marcos Antônio dos Santos à imprensa.

O avião pertence à empresa Hércules Táxi Aéreo, que foi contratada pela empresa de transportes de valores Brinks, que logo após o acidente foi ao local para recolher os malotes de dinheiro, cerca de R$ 14 milhões. Parte desse dinheiro, porém, ficou espalhado pela região.