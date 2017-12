Morre passageiro que passou noite no aeroporto de Curitiba Um dos passageiros impedidos de viajar na noite de sexta, 30, de Curitiba para Porto Alegre, onde mora, acabou morrendo de enfarte, na manhã deste sábado, 31, quando já estava internado em um hospital de Curitiba. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Luiz Fernando Moska, de 54 anos, tinha passado a noite em uma das salas de espera do aeroporto, em razão dos cancelamentos de vôos. Moska aguardava com a família a disponibilidade em um dos aviões que sairiam na manhã deste sábado. A assessoria não soube informar no avião de que empresa ele embarcaria. Segundo a Infraero, Moska começou a passar mal às 5h30 da manhã e foi imediatamente atendido pelo serviço médico do aeroporto. Além de ser diabético, tinha sintomas de uma crise de asma. Ele acabou morrendo ao dar entrada no Hospital Santa Cruz, de ataque cardíaco.