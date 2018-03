Morre piloto brasileiro na Bolívia Com queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo, morreu anteontem o brasileiro Roque Junior Irala Brites, de 29 anos, co-piloto de um avião Cessna monomotor, de matrícula paraguaia, que carregava 124 quilos de cocaína e foi abatido por policiais segunda-feira na Bolívia. Brites nasceu e vivia em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, vizinha a Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Segundo uma fonte ouvida pelo Estado, ele era de uma família humilde, mas conhecida na cidade, e trabalhava com compra e venda de veículos. Os parentes dele não quiseram se manifestar sobre sua morte, mas afirmaram desconhecer seu envolvimento com o crime. Brites tinha um filho de 8 anos. Na queda do avião morreu também o piloto, Enrique Fleitas, cuja nacionalidade não foi divulgada pela polícia.EFE e AFP