Morre policial que fazia escolta para governador do Rio O policial militar Guaracy de Oliveira da Costa, de 27 anos, que integrava a equipe de segurança da família do governador fluminense, Sérgio Cabral Filho, morreu às 2h30 desta segunda-feira, 9, no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte do Rio, de acordo com informações divulgadas pela Rádio CBN do Rio. Responsável pela escolta dos deslocamentos de dois dos cinco filhos de Cabral, o policial havia sido internado no Salgado Filho por volta das 6h do domingo, 8, após ser baleado por assaltantes na Rua Borja Reis, no bairro de Água Santa. Ao volante de seu Pálio, o policial foi atingido por cinco tiros.