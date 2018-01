Morre quinta vítima de queda de passarela no Rio

Atualizado às 11h45

RIO - Passageiro do Palio que foi atingido pela passarela que desabou nessa terça-feira, 28, na Linha Amarela (zona norte do Rio), Luis Carlos Guimarães, de 70 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 29, em decorrência de traumatismo craniano, edema cerebral e fratura nos arcos costais.

A vítima estava internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier (zona norte). Guimarães é o quinto morto após o acidente. Jairo Zenaide, de 43 anos, permanece internado no Hospital Federal de Bonsucesso em estado grave.

Investigações. O delegado responsável pelo caso, Fábio Asty, disse que o motorista Luis Fernando Costa, de 30 anos, que será indiciado por quatro homicídios culposos (sem intenção). Asty conversará com a imprensa na tarde desta quarta-feira, 29.

Até o momento, há três hipóteses de investigação: Costa falava ao telefone na hora do acidente, teria levantado a caçamba para esconder a placa do caminhão ou o equipamento sofreu uma falha mecânica.

A queda da estrutura esmagou dois veículos e lançou pessoas que passavam sobre ela no córrego. A Linha Amarela, uma das princiapais artérias da cidade, ficou completamente bloqueada.