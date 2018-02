Morre rapaz baleado durante desfile de carnaval em Recife Uma semana depois de ter sido atingido por uma bala perdida, durante o desfile do bloco Balança Rolha, em Recife, morreu, nesta sexta-feira, 9, o ajudante de pedreiro Edmilson Araújo da Silva, 23. O jovem, que havia sido atingido na perna e no tórax, chegou a passar por três intervenções cirúrgicas, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O desfile do bloco, que marcou a abertura da semana pré-carnavalesca na capital, foi marcado pela violência. Durante o evento, centenas de pessoas ficaram feridas vítimas do empurra-empurra, garrafadas, chutes e pontapés. A cantora baiana Ivete Sangalo - principal atração do desfile - chegou a interromper o show várias vezes para pedir a intervenção da PM. Na delegacia do bairro, mais de 80 pessoas prestaram queixa alegando terem sido roubadas. O episódio gerou muitas cobranças da opinião pública e acabou provocando a queda de dois oficiais da Polícia Militar que estavam no comando da operação de segurança no dia do desfile. De acordo com informações da própria Polícia, o efetivo direcionado ao local foi de 320 homens. Já o número de foliões, segundo a própria PM, foi de aproximadamente 450 mil pessoas. A família de Edmilson está revoltada e ameaça processar o Estado. O rapaz deixa viúva e uma filha de um ano e três meses.