Morre sexta vítima de chacina na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Morreu na madrugada desta quinta-feira, 28, a sexta vítima da chacina ocorrida no último domingo, 24, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Mário Flavio da Cunha, que estava internado em estado gravíssimo no Hospital de Saracuruna, morreu às 2h15. Ele levou um tiro transfixante na cabeça e foi operado no mesmo dia. Desde então, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

A chacina aconteceu no último domingo, durante a festa de aniversário da manicure Cátia Silva Souza, de 32 anos, que fazia um churrasco na rua para parentes e amigos.

Ela escapou dos tiros, mas perdeu o filho biológico e o filho de criação. Eles tinham 16 anos. Os feridos foram levados para um posto de saúde no município e para os hospitais da Posse, em Nova Iguaçu, e de Saracuruna, em Duque de Caxias.