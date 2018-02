Morre surfista atingido por raio em Itanhaém Morreu o surfista atingido por um raio, no último domingo, na praia de Marambaia, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. José Wilson Arcanjo, de 19 anos, levou uma descarga elétrica quando ainda estava no mar. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A Defesa Civil adverte que no litoral, devido à proximidade do mar, as pessoas devem redobrar os cuidados com os raios. Segundo o órgão, os banhistas não devem ficar no mar e muito menos na areia. O ideal é procurar abrigos em residências ou mesmo dentro de automóveis.