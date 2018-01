Morre travesti espancada e jogada de viaduto em Fortaleza

FORTALEZA - Morreu na manhã desta quarta-feira, 12, a travesti Hérica Izidório, de 24 anos. Ela foi espancada há dois meses e jogada do viaduto da Avenida José Bastos, em Fortaleza. Com a queda, Hérica sofreu traumatismo craniano e foi levada para ao hospital. Ficou dois meses internada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

"Estamos todos muito arrasados com tudo que aconteceu com Hérica e cobramos da polícia a prisão dos autores dessa barbaridade, fato que ainda não aconteceu", afirmou a irmã Patrícia Castro, de 33 anos.

Segundo as investigações, Hérica saiu com amigos para uma festa de pré-carnaval no bairro Jardim América, em 11 de fevereiro, e na volta, já na madrugada do dia 12, foi espancada por um grupo de dez homens. Depois, foi jogada de cima do viaduto da Avenida José Bastos, no bairro Porangabuçu.

No ano passado, o Ceará registrou 15 mortes violentas de travestis. Em 2017, já são três mortes.