Morre um dos baleados em casa noturna de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um dos 14 baleados no tiroteio ocorrido dentro de uma casa noturna de Porto Alegre morreu na manhã desta segunda-feira, 3. A vítima foi identificada como Tiago Silveira, de 19 anos, e estava sendo atendida no Hospital de Pronto-Socorro, para onde foram encaminhados 10 dos 14 feridos no episódio. Quatro deles já tiveram alta. Entre os demais, alguns seguem sob cuidados médicos e outros ficaram em observação.

O tiroteio ocorreu por volta das 4h. A polícia ainda não sabe como começou, mas está convicta de que alguns frequentadores procuraram integrantes de gangue rival dentro da Stuttgart Cervejaria e Danceteria, no bairro Santana, na capital gaúcha.

A Brigada Militar prendeu cinco homens em fuga na zona leste da cidade, mas ainda não estabeleceu se eles estão ligados à ocorrência na boate.