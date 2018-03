Morre um dos irmãos atropelados no Limão Morreu anteontem um dos irmãos atropelados na semana passada por um homem que fugia da polícia com um carro roubado no Limão, na zona norte da capital. Mateus Melo da Silva, de 11 anos, estava internado na Santa Casa. O irmão mais novo, Nicolas, de 6 anos, continua no Hospital do Mandaqui, na zona norte. Ele apresentou melhora, mas seu estado ainda é grave.