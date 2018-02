Morre uma das vítimas de explosão no Grajaú Morreu anteontem à noite Simone Gersina da Silva, de 21 anos, uma das vítimas da explosão do mercado Chacó, na última quinta-feira, no Grajaú, zona sul. Ela e seu companheiro, Etelvi Inácio Caetano, estavam na padaria do mercado no momento da explosão, provavelmente de botijões de gás. Simone sofreu queimaduras de 2º grau em 65% do corpo. Caetano teve 55% do corpo queimado e está internado em estado grave no Hospital da Vila Penteado.