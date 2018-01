Morro do Juramento tem tiroteio durante operação da PM

O Morro do Juramento, na zona norte do Rio, tem intenso tiroteio na manhã desta quarta-feira, 16. Policiais militares fazem uma operação no morro para reprimir o tráfico de drogas. Por causa da operação, policiais fecharam por alguns minutos o trânsito na Avenida Martin Luther King para a passagem de dois carros blindados.

Desde às 4 horas desta quarta, cerca de 50 policiais militares do 9º BPM estão no morro. O trânsito foi fechado para a passagem dos carros blindados e para evitar que motoristas fossem atingidos por balas perdidas. Ainda não há confirmação de vítimas e apreensões.