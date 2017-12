Morro do Rio pacificado terá fachadas das casas pintadas

RIO - A favela Santa Marta vai ficar mais colorida. Moradores da primeira comunidade no Rio de Janeiro a receber as forças de pacificação, há 4 anos, terão as fachadas de suas casas revitalizadas. A ação social promovida pelas tintas Coral doará 300 mil litros de tinta em 25 diferentes tonalidades aos habitantes do Morro.

Nesta quinta-feira, 29, o tenista Gustavo Kuerten esteve na favela da zona sul para o lançamento do projeto, e ajudou a pintar um dos muros da comunidade que abriga 6 mil pessoas em cerca de 1,5 mil imóveis.

Também houve um protesto silencioso de moradores que habitam a parte mais alta do Morro Dona Marta. Eles afixaram faixas nas paredes de cerca de dez barracos, com os dizeres "'Favela Modelo' de quê? ". Questionavam a ausência de serviços básicos no local.

A assessoria de imprensa do governo informou que os moradores protestantes resistem à remoção das casas localizadas em área de risco. São 62 barracos que serão demolidos, e as famílias serão transferidas para um conjunto habitacional cujas obras já estão em andamento.