Morte de jornalista repercute em Brasília A confirmação do assassinato do jornalista da TV Globo, Tim Lopes, por traficantes levou o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Orlando Fantazzini (PT-SP), a cobrar hoje do governo, uma política mais eficaz para combater a violência no País. "A falência do Estado é visível quando um profissional que tem trabalhado para a construção da democracia no País é alvo do crime organizado", afirmou o deputado. Fantazzini avalia que o governo trilha caminho errado na garantia da segurança pública. "Não é com mais armas ou aumentando penas de prisão que se conseguirá acabar com a volência." São urgentes medidas que garantam emprego, acesso à educação e reduzam as desigualdades sociais, defendeu. "O crime organizado ganha espaço onde o Estado não se faz presente." O ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, lamentou a morte do jornalista. "Este fato atinge a todos nós: a sociedade brasileira e a mim." O ministro reafirmou que já ordenou o deslocamento de agentes do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e de helicópteros de Brasília para o Rio de Janeiro. Irão reforçar a força-tarefa criada com a missão de combater a violência e ajudar a identificar os assassinos de Lopes. "Impedir a impunidade é fundamental para paz social", afirmou Reale Junior.