Mortes em estradas de SP aumentam 51,6% O número de mortos em acidentes nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado de Corpus Christi aumentou 51,6% em relação ao mesmo período do ano passado, embora os acidentes tenham diminuído 5,09%. De acordo com levantamento divulgado pela Polícia Militar Rodoviária do Estado, do meio-dia de quarta-feira ao meio-dia de hoje ocorreram 876 acidentes, provocando a morte de 47 pessoas. Em 2001 foram 923 acidentes e 31 mortes. Nos acidentes deste ano, também foi registrado um aumento de pessoas feridas. Enquanto em 2001 houve 497 feridos, sendo 117 atendidos em estado grave, neste ano foram 504, com 138 em estado grave.