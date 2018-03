Mortes pelas chuvas na Região Serrana do Rio sobem para 626

SÃO PAULO - O número de mortes em consequência das chuvas e deslizamentos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro subiu para 626 pessoas, segundo boletim divulgado no início da tarde deste domingo pela Defesa Civil e Secretaria Estadual da Saúde. O município de Nova Friburgo contabiliza o maior número de mortes, com 283 pessoas, seguido de Teresópolis (268), Petrópolis (56) e Sumidouro (19).

De acordo com a Defesa Civil, o município de Petrópolis registra 3.600 desalojados e 2.000 desabrigados. Em Nova Friburgo, os desalojados somam 3.220 e os desabrigados, 1.970 pessoas. Já em Teresópolis, são 960 pessoas desalojadas e 1.280 desabrigadas.

Texto atualizado às 15 horas.