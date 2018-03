Mortes provocadas pelas chuvas chegam a 847 no RJ

RIO - De acordo com a Polícia Civil chega a 847 o número de mortos na região serrana do Rio, em decorrência dos deslizamentos provocados pelas chuvas fortes ocorridas na segunda semana deste mês. De acordo com o balanço divulgado na manhã deste domingo, 30, 343 pessoas morreram em Teresópolis, 411 em Nova Friburgo, 67 em Itaipava (distrito de Petrópolis), 21 em Sumidouro, 4 em São José do Vale do Rio Preto e uma pessoa em Bom Jardim.