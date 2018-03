Mortos em decorrência da chuva no Rio já somam 27 Subiu para 27 o número de mortos no Rio de Janeiro em decorrência das fortes chuvas que castigam o Estado desde o início do ano. Os bombeiros do quartel do Carmo, município vizinho ao de Nova Friburgo(na região serrana), disseram neste sábado que encontraram na sexta-feira à tarde o corpo de Talaby de Oliveira Santos, de 25 anos, boiando no Rio Paraíba do Sul. Ela, que estava desaparecida desde o dia 10, foi carregada por uma tromba d´água que atingiu sua casa, no bairro Taquara, no município de Sapucaia (na região centro-sul fluminense). Os três filhos da vítima foram resgatados com vida por vizinhos, contou um bombeiro que participou das buscas. As chuvas já deixaram 7.915 desabrigados e 15.312 desalojados no Estado, de acordo com boletim divulgado neste sábado pela Defesa Civil. Nova Friburgo é um dos municípios mais atingidos pelas chuvas, contabilizando o maior número de vítimas fatais - 11. A prefeitura de Nova Friburgo, a exemplo de outros municípios da região, decretou situação de emergência.