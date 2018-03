Mortos em Teresópolis sobem e número passa dos 25 no Rio

RIO e SÃO PAULO - A Defesa Civil informou nesta quarta-feira, 12, que há ao menos 21 mortos em Teresópolis, vítimas de deslizamentos provocados pelas chuvas na Região Serrana do Rio. Com isso, já são cerca de 30 mortes no Estado só entre ontem e hoje. O centro de Nova Friburgo está coberto de lama e há ruas alagadas.

Em Nova Friburgo, as últimas quatro vítimas são bombeiros que foram soterrados nesta manhã, quando faziam um resgate de vítimas de um deslizamento de terra. O número ainda pode subir, pois outros três integrantes da equipe estão desaparecidos.

Só na cidade, ao todo, sete pessoas morreram, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Um dos primeiros deslizamentos, ontem a tarde, causaram duas mortes no bairro Olaria após o desabamento de um prédio de dois andares. Entre as vítimas está uma criança. Outras duas pessoas foram socorridas com vida do local, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

O vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão está a caminho da região neste momento. O acesso à Região Serrana está dificultado por várias quedas de barreira na BR-116, que liga o Rio a Teresópolis, nos dois sentidos.

Já a Defesa Civil de Petrópolis informou que haveria duas vítimas de deslizamentos nas localidades do Brejal e Vale do Cuiabá, mas as equipes estão com dificuldades de chegar até os locais. Deslizamentos de terra impedem a passagem em várias localidades de Corrêas, Araras e Vale do Cuiabá. Equipes da Secretaria de Obras já foram mobilizadas para liberar as vias. Alguns deslizamentos de terra também atingiram parcialmente casas dessas regiões.

Segundo os bombeiros, foram registrados cerca de 80 chamados na Região Serrana, entre ontem e esta madrugada, sendo a maioria de deslizamentos de terra e inundações. A corporação informou que ainda contabiliza o número de feridos nas cidades.

Em entrevista à rádio CBN, o coordenador da Defesa Civil de Friburgo, coronel Roberto Robadey, disse que o volume de chuvas chegou a 260mm em 24 horas - em janeiro de 2010, o volume foi de 180 mm. "Quem tiver passado a noite em lugar seguro e estiver isolado não deve sair", pediu.

